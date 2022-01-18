CATANIA, RAPINE IN BANCA E IN ESERCIZIO COMMERCIALE: 5 ARRESTI. I NOMI E VIDEO

Su richiesta di questa Procura Distrettuale, il G.I.P. del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di:DI PAOLA Davide (cl. 1978),SCALIA Francesco (c...

Su richiesta di questa Procura Distrettuale, il G.I.P. del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di:

DI PAOLA Davide (cl. 1978), SCALIA Francesco (cl. 1980), D’AGATA Orazio (cl. 1967),

accusati di aver commesso, in concorso tra loro, una rapina aggravata in danno della filiale della “Banca Sella” il decorso 15 aprile 2021. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 13 gennaio dalla Polizia di Stato.

Sotto la direzione di questa Procura, le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine, la quale ha avviato tempestive indagini finalizzate alla identificazione dei responsabili del reato che, armati e travisati, si introducevano all’interno della banca, attraverso una delle porte di emergenza, preventivamente manomessa e nel momento in cui erano in corso le operazioni di ricarico del bancomat. Gli autori riuscivano ad impossessarsi della somma di 130.000 euro.

La preliminare azione investigativa è stata incentrata sull’acquisizione ed analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca nonché di quelli presenti lungo le vie di fuga utilizzate dai rapinatori con motocicli provento di furto, consentendo così di indirizzate le indagini nei confronti degli indagati.

I successivi riscontri hanno permesso di confermare il quadro indiziario raccolto, dimostrando l’esistenza di contatti stabili fra gli indagati e di individuare il luogo in cui si riunivano per pianificare le loro attività illecite.

Nella medesima giornata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad altre due misure cautelari in carcere, richieste da questa Procura ed messe dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di:

GIUFFRIDA Sebastiano (cl. 1993) AURORA Mario (cl. 1999).

GIUFFRIDA Sebastiano è gravemente indiziato della tentata rapina ai danni della Filiale “Carige” del 14.10.2021, in occasione della quale l’indagato, dopo essersi introdotto nei locali dell’istituto di credito, cercava di sottrarre danaro senza riuscirvi in quanto, nonostante l’aggressione, un cassiere riusciva ad azionare i sistemi di allarme, facendolo desistere dall’intento delittuoso.

Al predetto è stato contestato anche il reato di evasione atteso che all’epoca dei fatti era sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

AURORA Mario, invece, è ritenuto responsabile della rapina ai danni di un esercizio commerciale cittadino commessa il 20.11.2021 nel corso della quale l’indagato, dopo aver minacciato una dipendente lasciando intendere di essere armato, si è appropriato di uno smartphone.

Tutti gli indagati, fatta eccezione per GIUFFRIDA Sebastiano, già detenuto per altra causa, sono stati rintracciati dalla Squadra Mobile e tradotti in carcere.