95047

CATANIA: Razzia merce all’Auchan, taccheggiatore in manette

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 38enne catanese Massimo Mario Licciardello, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Dopo aver danneggiato i d...

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2018 15:55
CATANIA: Razzia merce all’Auchan, taccheggiatore in manette -
News
Condividi

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 38enne catanese Massimo Mario Licciardello, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Dopo aver danneggiato i dispositivi  antitaccheggio, l’uomo ha razziato diversa merce dagli espositori del punto vendita Auchan, attivo nell’area commerciale Porte di Catania.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale e l’Arma territoriale, una pattuglia ha potuto bloccare in tempo il ladro, mentre tentava di guadagnarsi la fuga.

La merce, del valore di oltre 300 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047