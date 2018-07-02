CATANIA: Razzia merce all’Auchan, taccheggiatore in manette
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza il 38enne catanese Massimo Mario Licciardello, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio, l’uomo ha razziato diversa merce dagli espositori del punto vendita Auchan, attivo nell’area commerciale Porte di Catania.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale e l’Arma territoriale, una pattuglia ha potuto bloccare in tempo il ladro, mentre tentava di guadagnarsi la fuga.
La merce, del valore di oltre 300 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.