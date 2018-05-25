CATANIA: Razziano furgone alla zona industriale mentre il conducente dorme, due arresti

I Carabinieri della Stazione di Catania Plaja, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno arrestato nella flagranza i catanesi Giovanni SCIUTO cl.91 e Joseph Antonino REGINA cl.86, poiché entrambi ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

La scorsa notte, a bordo di una Fiat Idea presa a noleggio, si sono messi a caccia di merce da rubare alla zona industriale.

Preso di mira un furgone isotermico, carico di prodotti alimentari deperibili, approfittando del rumore generato dai compressori dell’impianto di refrigerazione e dell’autista chiuso in cabina a dormire, hanno forzato il portellone posteriore per rubare l’ingente carico di alimenti e caricarlo in auto.

Sorpresi con le mani nel sacco dai militari di pattuglia hanno tentato di fuggire.

Uno è stato bloccato nell’immediato mentre l’altro, anche grazie all’ausilio dell’equipaggio di una gazzella, è stato successivamente rintracciato ed ammanettato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.