CATANIA: RAZZIANO MERCE ALL’AUCHAN, ARRESTATI
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i romeni, senza fissa dimora, NECULAE TIBERIU GEORGIAN cl.86 e CRETU ANDREI CATALIN cl.93, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
Sono stati bloccati ed ammanettati da una pattuglia dell’Arma mentre tentavano di guadagnare la fuga con della merce rubata poco prima dagli espositori del punto vendita della catena “AUCHAN”, ubicato all’interno dell’area commerciale “Porte di Catania“.
La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita al responsabile dell’area commerciale, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.