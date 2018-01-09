CATANIA: Reati ambientali, proseguono i controlli della Polizia

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari volti alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dei reati ambientali; inoltre, sono st...

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha effettuato controlli straordinari volti alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno dei reati ambientali; inoltre, sono stati controllati soggetti sottoposti agli obblighi derivanti dall’applicazione di misure cautelari.

È stato effettuato un controllo nel quartiere di Picanello dove sono stati individuati cumuli di rifiuti di varia natura e, tra questi, anche rifiuti speciali e pericolosi quali vasche di eternit frantumato e materiale di risulta. Dette discariche a cielo aperto sono state rinvenute a ridosso di abitazioni e in prossimità dei tombini che conducono le acque, in questo caso contaminate, direttamente nel sottosuolo e sin anche a mare.

A seguito di mirata attività info-investigativa, in Piazza Universiadi, alle ore 14:30 circa, quindi in pieno giorno e fuori dalle fasce orarie stabilite dal Comune per il conferimento dei rifiuti, sono stati notati 2 soggetti intenti a scaricare sulla pubblica via un ingente quantitativo di rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani senza rispettare la raccolta differenziata e, nello specifico, materiale in legno, plastico, ferro e vetro (il cui gettito è assolutamente vietato). Ulteriore attività investigativa, ha consentito di individuare anche il committente, un residente che aveva delegato detti individui a smaltire illegalmente il citato materiale in disuso e ciò al fine di liberare il proprio deposito.

Alla luce di quanto esposto, ai 2 soggetti e al committente, in qualità di obbligato in solido, è stata contestata l’Ordinanza Sindacale che punisce le sopraindicate violazioni e che prevede una sanzione pecuniaria sino a 500 euro.

Inoltre, ai 3 individui in questione, è stato imposto l’obbligo di ripristinare immediatamente i luoghi mediante accurata bonifica consistente nel raccogliere il materiale illegalmente depositato sulla via pubblica per poi smaltirlo presso discarica autorizzata.

Quanto alle discariche abusive realizzate da ignoti, sono state effettuate le dovute segnalazioni al Comune di Catania ed è stata anche informata la Polizia Locale giunta sul posto per coadiuvare la Polizia di Stato.

Durante l’attività di controllo del territorio in argomento, e sempre nel quartiere di Picanello, sono stati fermati diversi pluripregiudicati. Uno di essi, in particolare, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma con il divieto di frequentare pregiudicati, è stato fermato unitamente ad altro pregiudicato già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e, per tale motivo, entrambi segnalati all’Autorità competente.

CATANIA: Reati ambientali, proseguono i controlli della Polizia

