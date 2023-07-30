CATANIA, RECUPERATO IL CADAVERE DI UNA DONNA SULLA SCOGLIERA NEI PRESSI DELLA STAZIONE
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania stanno intervenendo a Catania sulla scogliera sottostante la Stazione Centrale per il recupero del corpo di una donna avvistata tra gli scogli.
Sul posto una squadra della Sede Centrale, la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) provinciale e l'elicottero VF145 del Reparto Volo di Catania insieme al Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania.
Il corpo della donna si trovava riverso tra gli scogli ed è stato raggiunto dai vigili del fuoco utilizzando tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e via mare dai sommozzatori.
Il corpo verrà consegnato alla Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza.