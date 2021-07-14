CATANIA, RECUPERATO IN MARE IL CORPO SENZA VITA DI UNA DONNA

I vigili del fuoco di Catania hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nelle acque antistanti il porticciolo turistico Rossi, nei pressi di piazza Europa a Catania.L’allarme della Guardia cos...

I vigili del fuoco di Catania hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nelle acque antistanti il porticciolo turistico Rossi, nei pressi di piazza Europa a Catania.

L’allarme della Guardia costiera, arrivato poco dopo le 14.30 di ieri, 13 Luglio 2021, alla sala operativa dei vigili del fuoco, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi, con l’invio di una squadra di terra dalla sede centrale, il personale della Sezione navale e i sommozzatori dei vigili del fuoco.

I sommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita della donna e lo hanno consegnato al personale delle Capitaneria di Porto di Catania.

Al momento non note le generalità.

Sul posto era presente anche personale della Polizia.