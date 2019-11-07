CATANIA: RECUPERO AUTOMEZZO PESANTE CADUTO IN MARE

Nelle prime ore del mattino di oggi, una motrice "trattore" per la movimentazione dei semirimorchi all'interno del porto di Catania, é caduto in acqua per cause in corso di accertamento.Il "trattore",...

Nelle prime ore del mattino di oggi, una motrice "trattore" per la movimentazione dei semirimorchi all'interno del porto di Catania, é caduto in acqua per cause in corso di accertamento.

Il "trattore", proprietà di una ditta privata, operava nei pressi del molo di Levante, e l'operatore addetto alle manovre, ha avuto appena il tempo per mettersi in salvo, prima che il mezzo cadesse in acqua.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con una squadra operativa, il Nucleo Sommozzatori ed il personale della Sezione Navale, stanno procedendo alle operazioni di recupero.

Presenzia personale della Guardia Costiera per quanto di competenza.