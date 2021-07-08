CATANIA. REDDITO DI CITTADINANZA E LUCE GRATIS: TRE PERSONE DENUNCIATE

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto tecnico di personale specializzato della “ENEL Distribuzione”, hanno svolto un’attività di controllo finalizzata al contrasto del...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto tecnico di personale specializzato della “ENEL Distribuzione”, hanno svolto un’attività di controllo finalizzata al contrasto del fenomeno degli allacci elettrici abusivi.

In particolare in via Pescitello, nel quartiere di San Cristoforo, i militari hanno così verificato che 3 pregiudicati catanesi, rispettivamente di 28, 51 e 58 anni, avevano asservito l’impianto elettrico della propria abitazione a quello della rete pubblica, tra l’altro realizzando l’allaccio in maniera carente ai fini della sicurezza.

Ma vi è di più perché i tre, che risultano anche essere percettori di reddito di cittadinanza, saranno conseguentemente segnalati all’INPS per la sospensione del beneficio.