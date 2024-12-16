CATANIA: REFURTIVA PER 90.000 EURO IN UNO STABILE ABBANDONATO, ECCO COME OTTENERE LA RESTITUZIONE

La Polizia di Stato ha individuato uno stabile abbandonato al cui interno erano occultati numerosi utensili da lavoro, molti dei quali ancora impacchettati, e decine di parti di carrozzeria d’auto.Gli...

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando su via Goffredo Mameli, hanno notato numerosi oggetti ammassati all’interno di uno stabile abbandonato. Pertanto, hanno deciso di effettuare una verifica più accurata e hanno così rinvenuto un ingente quantitativo parti d’auto e attrezzi da lavoro ancora confezionati, per un valore commerciale di circa 90.000 euro.

Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro in attesa che i cittadini che ne hanno subito il furto possano esibire la denuncia per ottenerne l’immediata restituzione.

A tal fine, i cittadini che hanno subito il furto del materiale sotto elencato potranno recarsi presso gli Uffici della Squadra Volanti in Via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 095/7230369.

Elenco refurtiva da restituire:

· N° 1 pialla elettrica marca “PARKSIDE”;

· N° 1 pistola colla a caldo marca “PARKSIDE”;

· N°1 macchina affilatrice marca “PARKSIDE”;

· N° 1 set dischi abrasivi marca “PARKSIDE”;

· N° 1 pistola termica ricaricabile marca “PARKSIDE”;

· N° 1 stazione saldante marca “PARKSIDE”;

· N° 1 cesoia ricaricabile marca “PARKSIDE”;

· N° 1 livella Laser marca “PARKSIDE”;

· N° 1 tester per prese elettriche marca “PARKSIDE”;

· N° 1 torretta prese elettriche;

· N° 4 pannelli led light marca “W-TAC”;

· N° 1 lucidatrice marca “ALKPOWER”;

· N° 1 decoder marca “VIDEOSTAR”;

· N° 1 decespugliatore marca “ECHO” (identificativo E1397/688H2G3*2002/88*0325*01);

PARTI DI AUTO

· N° 2 gruppi ottici posteriori (dx e sx) autovettura marca “FIAT” modello “500L”;

· N° 1 gruppo clima marca Alfa Romeo;

· N° 1 gruppo contachilometri;

· N° 1 autoradio marca “PHILIPS”;

· N° 1 autoradio con schermo marca “FIAT”;

· N° 1 centralina marca “MAGNETI MARELLI” per autovettura “LANCIA/FIAT/ALFA ROMEO”;

· N° 2 sportelli (Dx e Sx danneggiato) autovettura marca “FIAT” modello “PANDA” di colore bianco;

· N° 1 paraurti posteriore di colore nero autovettura marca “FIAT” modello “500 L”;

· N° 1 mascherina di colore beige anteriore autovettura marca “FIAT” modello “PANDA”;

· N° 1 sedute posteriori autovettura marca “FIAT” modello “500 L”;

· N° 2 sedute anteriori passeggero e conducente autovettura marca “FIAT”;

· N° 1 portiera anteriore dx marca “FIAT” modello “PANDA” di colore bianco;

· N° 1 pedaliera autovettura marca “FIAT”;

· N° 1 gruppo clima autovettura marca “ALFA ROMEO”;

· N° 23 parti di plastiche interne autovettura “FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO”;

· N° 1 seduta anteriore conducente autovettura marca “FIAT”;

· N° 1 portiera anteriore dx autovettura marca “FIAT” modello “500L” di colore nero;

· N° 1 cruscotto anteriore autovettura marca “FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO”;

· N° 1 portiera posteriore autovettura marca “FIAT” modello “500L” di colore nero;

· N° 1 spoilerino autovettura marca “FIAT” modello “500L” di colore nero;

· N° 1 cofano anteriore autovettura marca “FIAT” modello “500L” di colore nero;

· N° 1 calandra anteriore con radiatore autovettura marca “FIAT” modello “500L” di colore nero;

· N° 1 cruscotto anteriore autovettura marca “FIAT/LANCIA/ALFA ROMEO”;

· N° 1 anteriore autovettura marca “FIAT” modello “PANDA” di colore bianco;

· N° 2 gruppi scarico autovettura;

· N° 1 mascherina contachilometri autovettura marca “FIAT” modello “DUCATO”;

· N° 2 sotto base sedili autovettura;

· N° 1 gruppo cambio con leva e base autovettura marca “FIAT” modello “500L”;

· N° 1 gruppo ottico anteriore dx autovettura marca “FIAT” modello “DUCATO”;

· N° 1 gruppo accensione autovettura;

· N° 1 centralina autovettura;

· N° 2 sotto paraurti posteriori autovettura;

· N° 1 centralina marca “MAGNETI MARELLI 1.1”;

· N° 1 centralina marca “BOSCH”;