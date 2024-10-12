CATANIA. RESTA SENZA BENZINA E SI RIFORNISCE RUBANDOLA DA UN’AUTO IN SOSTA

La Polizia di Stato ha sorpreso un pluripregiudicato catanese di 46 anni mentre stava rubando benzina da un’auto in sosta in via Galermo. L’uomo è stato subito notato dagli agenti della squadra Volant...

La Polizia di Stato ha sorpreso un pluripregiudicato catanese di 46 anni mentre stava rubando benzina da un’auto in sosta in via Galermo. L’uomo è stato subito notato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania durante il servizio di pattugliamento dinamico del territorio sul turno notturno.

L’uomo aveva già asportato circa 5 litri di benzina, grazie all’utilizzo di un tubo di gomma, riversando la benzina in un’apposita tanica. A far fallire i suoi propositi criminosi sono stati i poliziotti che, dopo averlo identificato, hanno avuto modo di accertare che l’uomo fosse già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Alla domanda dei poliziotti sulle ragioni del suo gesto, il pluripregiudicato ha risposto candidamente di essere rimasto a secco di carburante e che, quindi, aveva deciso di rifornire il serbatoio, asportando la benzina da un’altra auto trovata parcheggiata in strada.

Gli agenti hanno restituito quanto rubato alla vittima del furto, proprietaria del veicolo, e hanno denunciato il 46enne per furto aggravato e per la violazione degli obblighi connessi alla misura della sorveglianza speciale.