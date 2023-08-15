CATANIA, RIAPRE L’AEROPORTO DOPO LO STOP PER L’ATTIVITÀ DELL’ETNA

L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, per l'eruzione dell'Etna, è tornato operativo.La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e...

A cura di Redazione 15 agosto 2023 08:25

