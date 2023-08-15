95047

CATANIA, RIAPRE L’AEROPORTO DOPO LO STOP PER L’ATTIVITÀ DELL’ETNA

L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, per l'eruzione dell'Etna, è tornato operativo.La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e...

15 agosto 2023 08:25
L'aeroporto di Catania Fontanarossa, chiuso da ieri mattina alle 5, per l'eruzione dell'Etna, è tornato operativo.

La società di gestione dello scalo comunica che è stato riaperto dalle 6 di stamane e consiglia ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Ieri erano stati cancellati tutti i voli in partenza da Catania mentre quelli in arrivo non cancellati sono stati dirottati su Trapani e Comiso.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto, invita comunque i passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it

