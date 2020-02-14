CATANIA: RICERCATO BECCATO PER AMORE: VOLEVA ANDARE DALLA FIDANZATA PER SAN VALENTINO
Nel pomeriggio di ieri, nel corso del servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha tratto in arresto il minore J.I., destinatario di un ordine di carcerazione all’istit...
Nel pomeriggio di ieri, nel corso del servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante ha tratto in arresto il minore J.I., destinatario di un ordine di carcerazione all’istituto penale per i minorenni di Bicocca, ricercato da settimane e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio.
Gli operatori di Polizia riconoscevano il ragazzo fermo in attesa di un autobus in Piazza Santa Maria di Gesù, il quale, furbescamente, alla vista della pattuglia tentava di scappare salendo all’interno del mezzo di trasporto nel frattempo sopraggiunto, per confondersi tra i passeggeri.
Una volta bloccato l’autobus, il giovane veniva tratto in arresto e tradotto presso l’istituto di detenzione, ove sconterà la pena di un mese.
Nel corso dell’intervento di Polizia dichiarava di aver pIanificato il San Valentino insieme alla fidanzata, residente in un paese vicino Catania, che stava raggiungendo in autobus prima di essere bloccato dai poliziotti.