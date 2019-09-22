CATANIA: RICOTTA E FORMAGGI DI PROVENIENZA INCERTA AL MERCATO DI PIAZZA VERGA

Si erano "intrufolati" nel frequentatissimo Mercato di Campagna Amica che ogni domenica anima piazza Verga a Catania. venditori abusivi di formaggi di provenienza sconosciuta. che non potevano essere...

Così sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di tutela dalle frodi alimentari ed hanno sequestrato oltre trenta chili di formaggio e ricotta fresca. L'operazione è stata condotta dai vigili del Reparto Annona diretto dal commissario Francesco Caccamo, che ha portato sul posto anche i veterinari dell’Asp, i quali hanno stabilito la distruzione della merce destinata illecitamente al consumo.

Soddisfazione da parte di Coldiretti che in una nota ha sottolineato come "I consumatori vanno tutelati con controlli e azioni continue su tutto il territorio. Nel plaudire all'azione congiunta della polizia municipale e dell'Asp, Coldiretti ribadisce che più controlli contro gli abusi in tutti i passaggi della filiera agroalimentare sono determinanti per la difesa degli imprenditori corretti".

Oltre a questo intervento, tra venerdì e sabato, la polizia municipale ha effettuati controlli, in diverse zone di Catania, con 11 sanzioni inflitte ai titolari degli esercizi commerciali che allargano abusivamente la superficie autorizzata, per utilizzarla con tavoli, sedie e tensostrutture, senza pagare un euro per il suolo pubblico.

I vigili urbani hanno anche multato 9 parcheggiatori abusivi, grazie a segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia locale.