Catania, rider della droga fermato vicino alla Stazione Centrale: nello zaino decine di dosi

È stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato nella zona della Stazione Centrale prima che potesse consegnare le dosi di droga che aveva nello zaino.

Il pusher, un catanese di 28 anni, è stato individuato a bordo della sua auto dai poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile, costantemente impegnati nelle azioni di controllo finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città. Ancora una volta, il tempestivo intervento dei “falchi” ha permesso di sequestrare un significativo quantitativo di sostanze, tra cocaina e marijuana, e di sottrarre introiti facili ed illeciti per la criminalità.

Il rider della droga è stato fermato per essere sottoposto ad un controllo e, sin dalle prime fasi, ha manifestato un certo nervosismo alle richieste dei poliziotti di fornire i propri documenti.

Il suo atteggiamento ha destato sospetti e, per questa ragione, i falchi hanno ritenuto opportuno eseguire una perquisizione del veicolo.

Nell’abitacolo, tra i sedili dell’auto, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato uno zaino in cui erano nascoste 57 bustine di marijuana per un peso di 420 grammi e 11 involucri di cocaina per un peso di 19 grammi. Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata anche una somma di denaro di 190 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 28enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il pusher è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.