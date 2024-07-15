CATANIA. RIMANGONO IN PANNE CON L’AUTO RUBATA: SOCCORSI DALLA POLIZIA E POI DENUNCIATI

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria quattro persone, un biancavillese di 38 anni, un rumeno di 41 anni, due cittadini mar...

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria quattro persone, un biancavillese di 38 anni, un rumeno di 41 anni, due cittadini marocchini di 56 e 49 anni, regolari sul territorio dello Stato, perché responsabili del reato di ricettazione in concorso.

Nel corso dei servizi notturni di pattugliamento della Tangenziale di Catania, i poliziotti sono intervenuti in aiuto delle quattro persone che, dopo aver lasciato l’autovettura in avaria in corsia di emergenza, percorrevano pericolosamente a piedi la strada in senso opposto di marcia, nel tentativo di raggiungere un’area di servizio per acquistare della benzina.

L’intervento dei poliziotti è apparso provvidenziale per salvaguardare l’incolumità dei quattro, in considerazione della scarsa visibilità, nonché della pericolosità del luogo in cui è stata lasciata l’auto.

Raggiunta una zona sicura, gli agenti hanno eseguito alcuni controlli dai quali è emerso che l’auto era stata rubata qualche giorno prima ad Adrano e il furto era stato regolarmente denunciato dal proprietario del veicolo. Pertanto, i quattro sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

Una storia cominciata con un furto e conclusa con la soddisfazione della restituzione dell’auto al legittimo proprietario, grazie all’azione risolutiva e all’intuizione dei poliziotti che, con loro intervento, hanno dimostrato come la Polizia di Stato è sempre accanto alle persone, in ogni circostanza.