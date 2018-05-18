CATANIA: Rimasta vedova sbarcava il lunario spacciando “coca”, arrestata 55enne

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza una catanese di 55 anni, perché ritenuta responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad appostarsi nei pressi di quella abitazione di Viale Grimaldi a Librino osservando come numerosi giovani, in particolar modo nelle ore serali, le facessero visita.

Approfittando del notevole afflusso di persone i militari, confondendosi tra di esse, hanno fatto irruzione nell’immobile luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 4 buste di cellophane contenenti circa 100 grammi di cocaina, ovviamente suddivisa in dosi pronte allo smercio.

La donna, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.