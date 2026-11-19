Catania, rincorre e aggredisce l’ex moglie in strada a Librino: denunciato un 35enne

La donna si è divincolata e ha chiesto aiuto alla polizia, che ha fermato l’uomo ancora in strada.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sedato una violenta lite tra due ex coniugi, esplosa in strada, per futili motivi.

Nel primo pomeriggio, l’uomo, un catanese di 35 anni, ha avvicinato con una scusa l’ex compagna, nei pressi di casa sua, nel quartiere Librino, e dopo averla rincorsa per tentare un approccio, l’ha aggredita prima verbalmente e poi fisicamente. La donna è riuscita a divincolarsi e, impaurita, ha chiesto aiuto ai poliziotti della Sala Operativa della Questura di Catania che, al telefono, l’hanno rassicurata fino all’arrivo sul posto di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I poliziotti hanno messo in sicurezza la vittima dell’aggressione e hanno fermato l’uomo, ancora presente in strada.

La donna ha fornito agli agenti i dettagli della lite con l’ex compagno, sporgendo denuncia contro di lui. Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Per quanto accaduto, il PM di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.