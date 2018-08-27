CATANIA, RINVENUTI QUASI 250 KG DI DROGA, ARRESTATE TRE PERSONE
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza Missiato Raffaele Maria, 60enne, Drago Gregorio 28enne, ed un 54enne, tutti di Catania, riten...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza Missiato Raffaele Maria, 60enne, Drago Gregorio 28enne, ed un 54enne, tutti di Catania, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, alterazione di armi giocattolo e detenzione di materiale esplodente.
La scorsa notte, i militari, a conclusione di una veloce attività info-investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del 60enne nel Villaggio Sant’Agata rinvenendo un ingente quantitativo di sostanza del tipo hashish suddivisa in otto involucri sottovuoto, per un peso complessivo di 242.2 kg.
La droga era stata occultata all’interno di scatole di cartone della pasta “Barilla”. Inoltre i militari hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento una busta con 40 grammi di marijuana del peso lordo complessivo di 40 grammi, vario materiale esplodente di preparazione artigianale, un manoscritto riportante le istruzioni per la costruzione fabbricazione artigianale di esplosivi, due fucili ed una pistola ad aria compressa alterati.
Tutta la droga è stata sequestrata unitamente alle armi ed al materiale esplodente. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Piazza Lanza.