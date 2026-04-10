CATANIA. Ripresa mentre ruba al supermercato: scatta l’arresto per una 35enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una donna di 35 anni, residente in città, ritenuta responsabile di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’episodio si è verificato all’interno di un supermercato del centro, dove gli addetti alla vigilanza, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno notato la cliente mentre prelevava alcuni prodotti dagli scaffali e li nascondeva nella borsa, cercando di agire con discrezione per eludere i controlli.

Avendo intuito le sue intenzioni, gli operatori hanno quindi allertato il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento dei Carabinieri. La pattuglia è giunta sul posto poco dopo e proprio quando la donna aveva già oltrepassato le casse senza pagare la merce.

Bloccata e sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di diversi prodotti costosi per la cura del corpo che sono stati restituiti al responsabile del market.

Sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto della 35enne che è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.