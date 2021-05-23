95047

CATANIA: RISCHIANO DI ANNEGARE, SALVATI 2 RAGAZZI DALLA GUARDIA COSTIERA

Due ragazzi hanno rischiato di annegare facendo il bagno nel lungomare della scogliera di Catania per le avverse condizioni del mare: il forte moto ondoso gli impediva la risalita sugli scogli.A socco...

A cura di Redazione Redazione
23 maggio 2021 15:50
CATANIA: RISCHIANO DI ANNEGARE, SALVATI 2 RAGAZZI DALLA GUARDIA COSTIERA -
Dintorni
Condividi

Due ragazzi hanno rischiato di annegare facendo il bagno nel lungomare della scogliera di Catania per le avverse condizioni del mare: il forte moto ondoso gli impediva la risalita sugli scogli.

A soccorrerli è stato l'equipaggio di una motovedetta dalla Guardia costiera intervenuto dopo la segnalazione al numero blu 1530.

L'intervento è stato coordinato dalla sala operativa.

I due ragazzi sono stati trovati in acqua stanchi e in difficoltà. Si sono aggrappati a un salvagente anulare lanciato dal personale di bordo e sono stati poi recuperati sull'unità della guardia costiera grazie alla perizia dell'equipaggio che è riuscito ad avvicinarsi fino sotto costa issandoli a bordo attraverso la sponda ribaltabile di poppa, utilizzata appositamente per facilitare l'imbarco dei naufraghi.

Per scongiurare il pericolo di ipotermia, giunti nella Capitaneria di porto di Catania, i ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente ai genitori

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047