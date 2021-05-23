CATANIA: RISCHIANO DI ANNEGARE, SALVATI 2 RAGAZZI DALLA GUARDIA COSTIERA

Due ragazzi hanno rischiato di annegare facendo il bagno nel lungomare della scogliera di Catania per le avverse condizioni del mare: il forte moto ondoso gli impediva la risalita sugli scogli.A socco...

Due ragazzi hanno rischiato di annegare facendo il bagno nel lungomare della scogliera di Catania per le avverse condizioni del mare: il forte moto ondoso gli impediva la risalita sugli scogli.

A soccorrerli è stato l'equipaggio di una motovedetta dalla Guardia costiera intervenuto dopo la segnalazione al numero blu 1530.

L'intervento è stato coordinato dalla sala operativa.

I due ragazzi sono stati trovati in acqua stanchi e in difficoltà. Si sono aggrappati a un salvagente anulare lanciato dal personale di bordo e sono stati poi recuperati sull'unità della guardia costiera grazie alla perizia dell'equipaggio che è riuscito ad avvicinarsi fino sotto costa issandoli a bordo attraverso la sponda ribaltabile di poppa, utilizzata appositamente per facilitare l'imbarco dei naufraghi.

Per scongiurare il pericolo di ipotermia, giunti nella Capitaneria di porto di Catania, i ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente ai genitori