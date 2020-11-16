CATANIA. RISSA IN FAMIGLIA: 4 ARRESTI ED UNA DENUNCIA.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, con l’ausilio di alcune pattuglie della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 4 uomini, un 57enne, un 36enne, un 31enne e un...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, con l’ausilio di alcune pattuglie della Polizia di Stato, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 4 uomini, un 57enne, un 36enne, un 31enne e un 22enne, nonché deferito in stato di libertà una minorenne, poiché ritenuti responsabili di rissa.

Nello specifico, i predetti, mentre si trovavano in corso Italia, nei pressi bar “Europa”, hanno iniziato a litigare per futili motivi, legati all’ambito familiare. Nel frangente un cittadino, non coinvolto nella discussione, ha prontamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112 e dopo pochi minuti i militari sono giunti sul posto sedando la rissa e procedendo all’arresto dei 4.