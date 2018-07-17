CATANIA: RISSE FRA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NEL RIONE SAN BERILLO

Nei giorni scorsi, personale delle Volanti è intervenuto nel quartiere San Berillo Vecchio, per una segnalazione di rissa.Arrivati sul posto i poliziotti hanno soccorso un ventenne gambiano, pregiudic...

Nei giorni scorsi, personale delle Volanti è intervenuto nel quartiere San Berillo Vecchio, per una segnalazione di rissa.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno soccorso un ventenne gambiano, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, vittima di aggressione, il quale presentava numerose ferite da arma da taglio.

A seguito delle immediate indagini, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’aggressore K. Y. anch’egli del Gambia, classe 84, al proprio domicilio.

L’uomo pertanto è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate.

A seguito della perquisizione effettuata nell’abitazione dell’autore del reato, sono stati rinvenuti 4 telefoni cellulari di probabile provenienza furtiva.

Sulla base di quanto emerso, si ritiene che alla base possa esservi un regolamento di conti attinente al racket della droga che nel rione San Berillo è gestito dai gambiani.

Particolare rilievo assume l’episodio di violenza accaduto nei giorni scorsi che ha interessato ancora una volta i cittadini del Gambia, stavolta nel rione San Cristoforo.

In tale circostanza gli agenti delle Volanti, hanno arrestato Danso Musa classe 1999, con precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, perché resosi responsabile di lesioni aggravate e minacce ai danni di un connazionale anch’egli pregiudicato, che lo aveva aggredito con una spranga in ferro e un coltello.

Anche tale accadimento sarebbe riconducibile a regolamenti di conti fra connazionali nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.