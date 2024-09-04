CATANIA, RISTORANTE NEL CENTRO STORICO CHIUSO DAI NAS: TROVATE BLATTE E CIBI MAL CONSERVATI

I Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione NAS di Catania, nell’ambito di mirati servizi svolti con personale del Distretto Veterinario dell’ASP di Catania per garantire la sicurezza alimentare, han...

I Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione NAS di Catania, nell’ambito di mirati servizi svolti con personale del Distretto Veterinario dell’ASP di Catania per garantire la sicurezza alimentare, hanno proceduto all’ispezione e al sequestro amministrativo di un ristorante nel centro storico della città di Catania per gravissime carenze igienico sanitarie (presenza di blatte e sporco diffuso) nonché di 358 kg di alimenti.

Inoltre è stata riscontrata la detenzione per la successiva somministrazione di alimenti congelati del cui stato non veniva messo a conoscenza l’ignaro avventore.

Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di riscontrare che parte dei prodotti oggetto di sequestro erano stati forniti da un secondo ristorante ubicato nella zona industriale di Catania sottoposto anch’esso a controllo con conseguente sequestro penale di alimenti per cattivo stato di conservazione.

Anche in questo caso il titolare è stato deferito all’A.G..