CATANIA RISUONA D’ESTATE: 11 GRANDI CONCERTI A VILLA BELLINI CON IL WAVE SUMMER MUSIC 2025

Sono 11 gli appuntamenti del Wave Summer Music 2025 che saranno ospitati alla Villa Bellini di Catania nei mesi di luglio e agosto ed inseriti nel programma del Catania Summer Fest, il cartellone del Comune di Catania, presentato questa mattina nella sala giunta del Comune di Catania dal sindaco Enrico Trantino.

Il Wave Summer Music 2025 è il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management che porterà sui palchi siciliani alcune delle voci più amate della musica italiana e internazionale, insieme ad appuntamenti speciali tra pop, elettronica e rap.

"Catania d’estate - ha commentato Giuseppe Rapisarda presentando i concerti di Catania del Wave Summer Music - ha un suono che va oltre la musica. È vibrazione culturale, rito collettivo, esperienza condivisa. In città la musica non è solo intrattenimento, è linguaggio, è appartenenza. E Villa Bellini, da anni, ne è il punto d’incontro: un luogo dove generazioni diverse si ritrovano sotto lo stesso palco, unite dalla stessa passione. Anche quest’anno il Wave Summer Music torna con una proposta artistica pensata per chi cerca qualcosa di più: non solo il concerto, ma il significato che porta con sé. Una line-up curata, variegata e attuale, che spazia tra varie sonorità, con uno sguardo attento ai fenomeni contemporanei e alle voci che stanno ridefinendo la scena italiana. Abbiamo scelto artisti capaci di raccontare il presente attraverso la musica, di creare connessioni autentiche con il pubblico, e di trasformare ogni live in un’esperienza immersiva. Per chi vive la musica con consapevolezza, come parte del proprio orizzonte culturale, il Wave è molto più di un festival estivo: è un luogo dove sentirsi parte di qualcosa, dove il suono incontra il pensiero, e l’emozione si fa memoria”.

L’edizione 2025 sarà un viaggio musicale tra generi e generazioni: da Lazza ad Alfa, passando per Irama, Sfera Ebbasta, Tony Effe & Guè, Paul Kalkbrenner, Artie 5ive, Sal Da Vinci, Anna, Gigi D’Agostino e Paky.

11/07/2025 - Artie 5ive - Villa Bellini - Catania

Artie 5ive, uno dei nomi più caldi del rap italiano. Il suo ultimo album, LA BELLAVITA, ha debuttato al 3° posto nella Global Chart di Spotify e ha conquistato il 1° posto nella classifica FIMI/GfK, diventando l’album più venduto della settimana. Con 18 tracce entrate tutte nella Top 100 di Spotify, e collaborazioni con artisti come Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi, Niky Savage e Guè, Artie 5ive si conferma protagonista della scena urban italiana, con 9 dischi di Platino, 12 d’Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili.

12/07/2025 - Alfa - Villa Bellini - Catania

Dopo un 2024 da protagonista, il giovane cantautore genovese in estate porterà la sua musica in tutta Italia. Il tour estivo arriva a un anno dall’uscita dell’album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), che ha segnato una svolta nella sua carriera e anticipato un sold-out all’Unipol Forum di Milano. Con oltre 850 milioni di stream, 290 milioni di views su YouTube, 586 mila iscritti al canale, 2 milioni di follower su TikTok e 18 dischi tra platino e oro, Alfa si conferma una delle voci più amate della nuova generazione.

19/07/2025 - Lazza - Villa Bellini - Catania

Lazza, classe ’94, è uno dei nomi di punta della scena urban italiana. Cresciuto a Milano tra rap e studi classici di pianoforte, unisce tecnica e intensità come pochi. Dopo il debutto con Zzala (2017), esplode con Re Mida e il mixtape J, ricco di featuring di alto livello. Con Sirio (2022) domina le classifiche FIMI per 17 settimane consecutive, diventando l’album più venduto dell’anno. Nel 2023 partecipa a Sanremo con “Cenere” e pubblica Sirio (Concertos) in versione orchestrale. Vanta oltre 100 dischi di Platino, 1 Disco di Diamante e un successo da record nei palazzetti e ora negli stadi.

25/07/2025 - Sfera Ebbasta - Villa Bellini - Catania

Sfera, recordman di vendite e sold out con 230 dischi di platino e 32 d’oro, e quasi 5 milioni di follower su Instagram, porta sui principali palchi estivi il suo percorso musicale, dalla nascita alla fama globale, fino al ritorno alle radici con l’ultimo album X2VR (Island Records), già quintuplo disco di platino.

27/07/2025 - Sal Da Vinci - Villa Bellini - Catania

Il suo talento e la capacità di emozionare lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti della scena italiana. A giugno 2024 pubblica "Rossetto e Caffè", singolo diventato un fenomeno senza precedenti, che ha dominato le classifiche e l’immaginario collettivo. Con oltre 120 milioni di streaming totali, il brano ha ottenuto due dischi di platino, imponendosi come una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Il videoclip ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di YouTube Italia, confermandosi il video più visto del 2024. Al 75º Festival di Sanremo è salito sul palco dell’Ariston insieme ai The Kolors per una performance speciale del brano nella serata cover. Il 2025 è iniziato con l’annuncio di una serata-evento a Piazza del Plebiscito, dedicata a celebrare oltre 40 anni di carriera, che chiuderà il suo tour estivo nei principali palchi italiani.



01/08/2025 - Paul Kalkbrenner - Villa Bellini - Catania

Con oltre vent’anni di carriera, Paul Kalkbrenner è passato dall’underground berlinese ai vertici delle classifiche internazionali, diventando headliner nei più importanti festival e conquistando milioni di fan. In Italia, dove è sempre accolto con entusiasmo, torna con show che celebrano il suo percorso musicale, tra nuove tracce e classici intramontabili. Con otto album all’attivo, oltre 1,5 milioni di copie vendute e tour sold out, ha lasciato il segno anche con la serie di mixtape Back To The Future (3 milioni di download), e singoli come No Goodbye, Speak Up e Parachute. Nel 2023 è uscito Schwer, seguito nell’ottobre 2024 dal nuovo EP Kabelmann, in collaborazione con Mother Berlin: due tracce che confermano il suo stile unico e riconoscibile.

03/08/2025 - Irama - Villa Bellini - Catania

Reduce dal Festival di Sanremo 2024 con “Tu no” (2 platini), Irama ha lanciato il nuovo singolo “Lentamente”, già virale anche nella versione spagnola. Con 52 dischi di platino, oltre 2,5 miliardi di streaming e 900 milioni di views, si conferma tra gli artisti più amati della scena italiana.

07/08/2025 - Anna - Villa Bellini - Catania

Con oltre 2,5 milioni di copie certificate, Anna è l’artista donna più venduta del 2024 secondo FIMI/GfK. Il suo album “VERA BADDIE” (3x Platino) è stato il più longevo al n.1 quest’anno ed è l’album femminile più venduto. Classe 2003, oltre 5 milioni di follower tra Instagram e TikTok, Anna ha conquistato pubblico e classifiche con hit come “30°C” (3x Platino), “Cookies n’ Cream” con Sfera e Guè (4x Platino) e “Vetri Neri” con AVA e Capo Plaza (6x Platino). Ha collaborato con i nomi più forti della scena e totalizzato oltre 7,5 miliardi di stream globali.

13/08/2025 - Gigi D’Agostino - Villa Bellini - Catania

Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco per emozionare generazioni intere con il suo inconfondibile sound. L’appuntamento è organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group. Gigi D’Agostino, icona indiscussa della musica dance internazionale, porterà sul palco una selezione dei suoi brani più celebri: da “L’Amour Toujours” a “Bla Bla Bla”, passando per “La Passion”, “In My Mind” e “Another Way”. Successi che hanno segnato profondamente la cultura musicale degli ultimi trent’anni e che continuano ad emozionare.

29/08/2025 - Tony Effe + Guè - Villa Bellini - Catania

Tony Effe e Guè saranno protagonisti di un’unica, imperdibile serata venerdì 29 agosto 2025 a Villa Bellini di Catania. I due artisti, simboli di due generazioni del rap nazionale, si esibiranno nella stessa serata per un doppio-live ad altissima intensità musicale. Tony Effe, tra i protagonisti della nuova scuola rap italiana, ha scalato le classifiche con singoli e album da record, imponendosi con uno stile distintivo e collaborazioni di rilievo. Guè è una vera e propria leggenda del rap italiano. Ha fondato i Club Dogo e, dopo una brillante carriera di gruppo, ha conquistato il pubblico anche da solista con oltre 100 dischi di platino all’attivo.

30/08/2025 - Paky - Catania

Il tour di Paky sarà a Villa Bellini di Catania sabato 30 agosto. Vincenzo Mattera, in arte Paky, è uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana. A settembre 2019 ha pubblicato “Rozzi” (certificato doppio Disco di Platino) che è diventata una hit con quasi 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. Successivamente, ha lanciato “Non Scherzare”, “Boss” e “Tuta Black” feat. Shiva, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e lo hanno affermato come artista emergente. A gennaio 2025 è uscito il suo ultimo singolo “Gangsta Shit” feat Simba La Rue, un inno rap che racconta la vita di strada dalla prospettiva unica dell’artista.

I biglietti per tutte le date sono disponibili on line su Ticketone e nelle prevendite abituali del circuito Sicilia Ticket.

