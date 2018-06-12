CATANIA: Ritrovato il corpo del 16enne scomparso in mare

È stato ritrovato stamane,da un pescatore sportivo, il corpo del 16enne di origine congolese,scomparso in mare lo scorso nove giugno.Il ragazzo stava facendo il bagno insieme la sorella,morta annegata...

È stato ritrovato stamane,da un pescatore sportivo, il corpo del 16enne di origine congolese,scomparso in mare lo scorso nove giugno.

Il ragazzo stava facendo il bagno insieme la sorella,morta annegata nonostante l’intervento del bagnino del lido azzurro,che ha cercato di rianimarla.

Del ragazzo,si erano invece sin da subito perse le tracce e questa mattina un pescatore sportivo ha ritrovato il corpo nella zona della darsena e ha subito dato l’allarme alla capitaneria di porto.

Sull'accaduto indaga la sezione volanti della polizia di Stato.