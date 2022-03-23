CATANIA. ROMPE I VETRI DEI FINESTRINI DELLE AUTO IN SOSTA PER RUBARE ALL’INTERNO: INDIVIDUATO E DENUNCIATO LADRO SERIALE.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un uomo di trentadue anni per i reati di furto e di danneggiamento.I fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, quando numerosi residenti di v...

I fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, quando numerosi residenti di via Fimia (zona Vulcania), al mattino, hanno trovato le loro auto che erano state lasciate parcheggiate durante la notte in strada, con i finestrini in frantumi e vandalizzate all’interno.

Gli investigatori, una volta acquisite le denunce dei proprietari delle auto, si sono subito messi sulle tracce del malfattore riuscendo, in breve tempo, a risalire alla sua identità.

Una volta individuato, l’uomo, che annovera diversi precedenti per reati della stessa specie, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.