CATANIA. RUBA 56 CHILI DI CARNE DA UN AUTOARTICOLATO, FERMATO E DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale hanno fermato un pregiudicato catanese di 43 anni con in auto 56 chili di carne risultata rubata da un autoarticolato. A intervenire anche gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale, nonché una pattuglia della sottosezione di Giardini Naxos.

L’uomo è stato individuato mentre viaggiava nella Tangenziale di Catania a bordo di un’autovettura ritenuta sospetta dai poliziotti dal momento che la descrizione coincideva con quella di un veicolo usato, nei giorni scorsi, per commettere furti su mezzi pesanti.

Per questo motivo, gli agenti hanno fermato l’auto rinvenendo all’interno diverse scatole di carne per un peso complessivo di 56 chili, destinate ad una nota catena di supermercati della grande distribuzione. Al contempo, in un’area di sosta della tangenziale, un’altra pattuglia della Polizia Stradale ha raccolto la denuncia di un autotrasportatore che aveva appena notato l’ammanco di merce dal proprio autoarticolato, corrispondente alle confezioni di carne ritrovate nell’auto del pregiudicato 43enne che è stato così denunciato per ricettazione.

Inoltre, all’uomo sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada, tra cui la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, la mancanza di assicurazione per la responsabilità civile, la carenza di documenti di circolazione validi.

Prima di restituire la merce al legittimo proprietario, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dell’ASP che ha accertato la conformità della carne per la vendita.