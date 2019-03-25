CATANIA: RUBA AUTO, SCOPERTO FUGGE A PIEDI: SCOVATO DENTRO UN PALAZZO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza il 57enne catanese Diego Aurora, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso.
I militari operanti, intervenuti tempestivamente a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al 112, hanno intercettato l’uomo in viale Lorenzo Bolano mentre parcheggiava una Lancia Musa rubata poco prima nelle vicinanze.
Il ladro, vista la “gazzella” dei carabinieri, è fuggito a piedi nascondendosi nell’androne di un palazzo di via Paolo Orsi, luogo in cui i militari lo hanno scovato ed ammanettato.
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.