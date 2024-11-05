CATANIA. RUBA CAPI DI ABBIGLIAMENTO E 9 PAIA DI SCARPE IN UN NEGOZIO DEL CENTRO COMMERCIALE, ARRESTATA

Un pomeriggio di shopping a “costo zero”, era questo l’obiettivo di una 27enne straniera residente a Catania, con precedenti di polizia, che l’altro giorno, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucle...

Un pomeriggio di shopping a “costo zero”, era questo l’obiettivo di una 27enne straniera residente a Catania, con precedenti di polizia, che l’altro giorno, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania per “furto aggravato”.

In particolare, la donna si è recata presso un centro commerciale alla periferia del capoluogo etneo e, munita di carrello, ha cominciato ad aggirarsi per la galleria guardando le vetrine, fino a quando non è entrata in un negozio multi brand. Qui, dopo aver provato diversi capi di abbigliamento all’interno dei camerini prova, ha scelto quelli che le stavano meglio e, dopo aver rimosso l’antitaccheggio, li ha riposto nel carrello. Successivamente è passata al reparto scarpe, dove la donna ne ha provate e scelte ben 9 paia, aggiungendole ai vestiti già selezionati.

La giovane, poi, evidentemente non intenzionata a pagare la merce, approfittando di un momento in cui il negozio era particolarmente affollato e dunque l’attenzione delle commesse era rivolta ai vari avventori che in quel momento facevano acquisti, si è diretta, velocemente, verso l’uscita spingendo il carrello pieno di merce.

Convinta che il colpo fosse andato a segno senza problemi, si è diretta, quindi, verso l’uscita del centro commerciale, ignorando che il sistema di videosorveglianza la stava riprendendo e che i negozianti si erano già accorti delle sue manovre e, perciò, avevano avvisato i Carabinieri.

Sicura di essere riuscita nel suo intento, la donna si è diretta verso i parcheggi, ma si è trovata di fronte la pattuglia del Nucleo Radiomobile che, ricevuta la dettagliata descrizione della ladra, ha aspettato che la stessa uscisse dalla struttura.

I militari dell’Arma, infatti, posizionati davanti alle uscite del centro commerciale, avevano già effettuato un discreto filtraggio degli avventori, osservando attentamente le persone che uscivano con l’intento di individuare la sospettata. Poi, trascorso qualche minuto, hanno riconosciuto la giovane ladra che, alla vista dei Carabinieri, ha inizialmente cercato di cambiare direzione, ma è stata subito fermata.

Gli investigatori, quindi, notando l’evidente imbarazzo e nervosismo della donna, le hanno chiesto di esibire lo scontrino di acquisto di tutte quelle scarpe e vestiti ma, ovviamente, lei non lo aveva.

Fatta rientrare all’interno della galleria commerciale e messa in sicurezza, l’equipaggio ha celermente ricostruito tutte le sue mosse, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, dal momento in cui era entrata nello store, fino al successivo tentativo di fuga, purtroppo per lei andato a male.

Tutta la merce rubata, del valore di diverse centinaia di euro, è stata restituita ai responsabili del negozio, che hanno ringraziato la gazzella per il pronto intervento. La ladra è stata arrestata per “furto aggravato” e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari.