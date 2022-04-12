CATANIA. RUBA CASSONE SCARRABILE DELLA DITTA NELLA QUALE LAVORA, SCOPERTO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 54enne catanese dipendente di una società di Catania operante nel campo dei servizi di igiene ambientale in quanto gravemente i...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 54enne catanese dipendente di una società di Catania operante nel campo dei servizi di igiene ambientale in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.

Lo scorso mese di febbraio il rappresentante legale dell’azienda aveva denunciato ai carabinieri il furto, perpetrato all’interno del deposito mezzi, di un cassone scarrabile della capacità di 15 metri cubi che risultava movimentato in uscita e non più rientrato in sede.

Successivamente, nei primi giorni del mese di marzo, il cassone è stato rinvenuto a Catania nel quartiere Zia Lisa all’interno di un’area privata in uso ad una ditta che commercia rottami ferrosi ed è stato pertanto restituito alla ditta proprietaria.

Dagli accertamenti effettuati sul cassone è emerso che la condotta delittuosa sarebbe consistita anche nell’abrasione della vernice della matricola ponendo in essere quindi operazioni tali da cercare di ostacolare il riconoscimento del cassone.

I carabinieri, che hanno acquisito tempestivamente presso la società le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza, hanno avviato le indagini e anche grazie alla collaborazione della società proprietaria del mezzo asportato sono riusciti a risalire all’autore dei fatti.