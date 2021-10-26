Catania. Ruba con una complice in un supermercato: denunciato due volte in 3 giorni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nella flagranza di reato, hanno arrestato un 47enne catanese perché ritenuto responsabile di tentato furto in concorso.Il diret...

Il direttore di un supermercato di via Carlo Forlanini, nel corso della mattinata, aveva notato all’interno del suo supermercato aveva notato un uomo ed una donna che, con nonchalance, si aggiravano tra gli scaffali riempendo una borsa con vari generi alimentari, tutti di elevato costo.

Il responsabile ha così avvisato il 112 NUE che ha attivato i militari che sono così tempestivamente giunti trovando i due che effettivamente, sottoposti ad una perquisizione, sono stati trovati in possesso di diversi articoli di generi alimentari custoditi all’interno di uno zainetto.

Ai preliminari accertamenti effettuati i Carabinieri hanno constatato che l’uomo, in particolare, era una loro vecchia conoscenza in quanto denunciato, dagli stessi militari del Nucleo Radiomobile, soltanto due giorni prima, in occasione di una rapina in concorso perpetrata con un complice ai danni di un 27enne sorpreso nella notte all’interno della sua autovettura in viale Kennedy.

La merce è stata restituita al direttore del supermercato mentre l’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.