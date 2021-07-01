95047

CATANIA: RUBA COSMETICI NELLO STESSO NEGOZIO IN CUI LAVORA, DENUNCIATA

Nella decorsa serata personale delle Volanti è intervenuto presso un negozio di una catena di grande distribuzione sito in Via Etnea dal quale era giunta presso la Sala operativa della Questura una se...

01 luglio 2021 15:28
Nella decorsa serata personale delle Volanti è intervenuto presso un negozio di una catena di grande distribuzione sito in Via Etnea dal quale era giunta presso la Sala operativa della Questura una segnalazione di furto consumato.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la direttrice dell’esercizio pubblico e hanno appurato che, poco prima, personale della vigilanza aveva fermato all’esterno una donna che aveva asportato prodotti di cosmetica. Caso particolarissimo, la presunta responsabile del furto era, a sua volta, titolare di un punto vendita all’interno dello stesso negozio in cui aveva perpetrato il reato.

La direttrice ha formalizzato la denuncia presso gli uffici della Polizia di Stato e la donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

