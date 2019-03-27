Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato LA ROSA Fabio (classe 1991) in ordine ai reati di rapina impropria aggravata, lesioni personali a P.U. e inosservanza degli obblighi inerenti all...

CATANIA, RUBA DA UN FURGONE E AGGREDISCE AGENTE CHE TENTA DI FERMARLO: ARRESTATO

aggravata, lesioni personali a P.U. e inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Il predetto, lo scorso 22 marzo, si era impossessato di una parte della merce posta all’interno di un furgone della ditta Tandem Caffè ed era riuscito a guadagnarsi la fuga nonostante un poliziotto libero dal servizio avesse tentato di bloccarlo mentre l’auto a bordo della quale si trovava era in movimento.

Il malfattore, infatti, si scagliava con calci e pugni contro il poliziotto facendolo rovinare a terra e procurandogli lesioni con una prognosi di 10 giorni. Dei fatti suesposti veniva informato il P.M. di turno, il quale disponeva che l’arrestato venisse associato preso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al G.I. P.