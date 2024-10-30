CATANIA. RUBA DUE NOTEBOOK E LI NASCONDE SOTTO LA MAGLIETTA: FERMATO
La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 53enne catanese per furto aggravato.La vicenda che ha portato al deferimento dell’uomo all’Autorità giudiziaria è scaturita dalla querela prese...
La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 53enne catanese per furto aggravato.
La vicenda che ha portato al deferimento dell’uomo all’Autorità giudiziaria è scaturita dalla querela presentata all’ufficio denunce del commissariato Borgo Ognina relativa al furto di 2 notebook del valore di 1700 euro, esposti all’interno di un negozio di una nota catena di elettrodomestici di via Oliveto Scammacca.
Il responsabile del reparto informatica, notando l’assenza dal banco espositore di due costosi computer, ha informato il responsabile del punto vendita che a sua volta immediatamente ha avvisato la Polizia.
Gli agenti, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore della condotta delittuosa; infatti, grazie alla visione dei filmati hanno notato la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del negozio e, dopo essersi accertato che non ci fossero commessi nei paraggi, con mossa fulminea prelevava due notebook dall’espositore, occultandoli sotto la maglietta per poi uscire dal negozio come se nulla fosse.
Lo studio delle immagini effettuato dai poliziotti ha consentito loro di risalire all’identità del malvivente, già noto alla Polizia di Stato per i suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’uomo, dopo essere stato rintracciato, è stato indagato per il reato di furto aggravato.