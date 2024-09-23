CATANIA, RUBA DUE VOLTE NELLO STESSO NEGOZIO IN UN GIORNO: 19ENNE INCASTRATO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA

Ha rubato i due apparecchi di intrattenimento musicale dagli scaffali di un negozio di un noto centro commerciale nella zona “Pigno” ma è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza che hanno co...

Ha rubato i due apparecchi di intrattenimento musicale dagli scaffali di un negozio di un noto centro commerciale nella zona “Pigno” ma è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito alla Polizia di Stato di individuarlo e denunciarlo per furto aggravato.

La vicenda ha come protagonista un giovane catanese di 19 anni, già gravato da precedenti.

Le indagini sono state avviate dagli investigatori del Commissariato di pubblica sicurezza “Librino” a seguito della denuncia di furto sporta dal titolare del negozio. Così, dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che il 19enne, a mezzogiorno, è entrato nel negozio rubando il primo apparecchio elettronico, per poi ritornare la sera, addirittura nello stesso negozio, approfittando dell’orario di chiusura, per rubare il secondo.

Il giovane, individuato dai poliziotti del Commissariato, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.