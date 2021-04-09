CATANIA. RUBA IL CATALIZZATORE DA UN’AUTOVETTURA MA VIENE ARRESTATO.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 40enne catanese Giovanni Sebastiano DESI, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.Nella mattinata di ier...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 40enne catanese Giovanni Sebastiano DESI, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

Nella mattinata di ieri un Brigadiere dei Carabinieri, libero dal servizio, stava transitando a piedi lungo la via Sebastiano Catania quando la sua attenzione è stata attirata dalla presenza di un uomo che, sdraiato sull’asfalto proprio sotto un’autovettura Audi A2 regolarmente parcheggiata, stava armeggiando con alcuni arnesi da taglio.

L’ormai nota e purtroppo diffusa propensione al furto del catalizzatore dell’impianto di scarico dalle autovetture in sosta, pratica prediletta tra gli operatori senza scrupoli dei “ricambi fai da te”, ha indotto il militare a richiedere l’immediato ausilio dei colleghi per bloccare il ladro.

Il DESI, che forse aveva compreso d’essere osservato, stava cercando di allontanarsi con la refurtiva quando è stato fermato dal militare, aiutato dall’equipaggio arrivato proprio in quel momento.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.