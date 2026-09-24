Catania, ruba il cellulare a un 22enne e fugge: rintracciato grazie alla geolocalizzazione

La Polizia di Stato di Catania è riuscita ad individuare e recuperare, grazie alla geolocalizzazione, il cellulare di un giovane che ne aveva subito il furto durante una passeggiata in centro.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in corso Sicilia, a seguito della richiesta di aiuto di un 22nne che aveva riferito loro di essere stato derubato, poco prima, del proprio smartphone. Circa 40 minuti prima, mentre percorreva la centralissima strada del centro cittadino catanese, il giovane era stato avvicinato da un soggetto di circa 40 anni, il quale, arrivato a bordo di un’utilitaria blu, gli aveva sottratto con abilità il telefono cellulare e si era dato immediatamente alla fuga.

Giunti sul posto, i poliziotti, grazie anche all’utilizzo del sistema di geolocalizzazione presente nei dispositivi mobili di ultima generazione, che consente di determinare la posizione, in maniera abbastanza precisa, sono riusciti a rintracciare il luogo in cui si trovava l’autovettura e fermare il soggetto. Dopo il riconoscimento da parte del richiedente di colui il quale, poco prima, gli aveva rubato il telefono, l’autore del reato, di origine catanese, è stato identificato e deferito in stato di libertà per il reato di furto con strappo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a sentenza definitiva, mentre il telefono cellulare restituito al legittimo proprietario.