CATANIA. RUBA IL CELLULARE ALLA CLIENTE DI UN FAST FOOD. ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 26ENNE PREGIUDICATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza per “furto aggravato” un 26enne rumeno, pregiudicato.

Al riguardo gli operanti, a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, sono tempestivamente intervenuti presso un fast food di via Etnea, dove poco prima era stato rubato il cellulare dal valore di diverse centinaia di euro ad una 38enne catanese, cliente dell’attività di ristorazione.

In particolare la vittima, al momento di pagare il conto, era stata avvicinata dal giovane ladro, che approfittando della sua temporanea distrazione, si era lestamente impadronito del telefonino, per un attimo appoggiato sul bancone vicino alla cassa.

Immediate le battute di ricerche, che anche grazie al limitato lasso di tempo intercorso dal furto, hanno permesso di rintracciare il malvivente all’interno di un vicino negozio di profumi. Quest’ultimo, dopo la perquisizione, è stato effettivamente trovato in possesso del cellulare, subito restituito alla proprietaria, visibilmente sollevata dal suo celere ritrovamento.