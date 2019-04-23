I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 32enne catanese Luigi FIDUCIA, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.L’uomo è stato sorpreso d...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 32enne catanese Luigi FIDUCIA, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

CATANIA: RUBA INFISSI D’ALLUMINIO IN UN CANTIERE, LADRO IN MANETTE

L’uomo è stato sorpreso dall’equipaggio di una gazzella mentre era intento ad asportare degli infissi in alluminio da un immobile in costruzione in via Battello 25 a Catania, di proprietà della società “Abitare S.r.l”.

La refurtiva, del valore complessivo di 4.000 euro è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.