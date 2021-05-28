CATANIA. RUBA MAGLIETTE IN UN NEGOZIO: INSEGUITO ED ARRESTATO ALLA “FERA O’ LUNI”

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 31enne catanese nella flagranza del reato di furto aggravato.L’uomo, in un negozio di abbigliamento sito in via Etnea, vicino la Piazza Stesicor...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 31enne catanese nella flagranza del reato di furto aggravato.

L’uomo, in un negozio di abbigliamento sito in via Etnea, vicino la Piazza Stesicoro, aveva deciso di fare grossi acquisti ma senza gravare sulle proprie finanze. Infatti, con estrema nonchalance, aveva arraffato ben 22 magliette riponendole all’interno di una busta ma per sua sfortuna il reale motivo della sua presenza in quel negozio è stata notata dalle commesse, le quali si chiedevano come mai quell’uomo si attardasse così tanto tra gli scaffali senza provare alcun indumento.

Vistosi scoperto ed avendo percepito che le due donne avevano avvertito telefonicamente i Carabinieri, si è dato alla fuga abbandonando nella corsa la refurtiva, ma è stato inseguito dalle commesse tra la folla del mercato di Piazza Carlo Alberto, dove è stato raggiunto e bloccato insieme all’equipaggio di una gazzella subito accorso.