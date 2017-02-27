CATANIA - Ruba una moto col gps e finisce in manette poco dopo

Ruba una moto ma i carabinieri lo localizzano grazie al sistema Gps. I militari della Stazione di Librino a Catania hanno arrestato il 24enne catanese G.T. , per furto aggravato. La scorsa notte l’uom...

Ruba una moto ma i carabinieri lo localizzano grazie al sistema Gps. I militari della Stazione di Librino a Catania hanno arrestato il 24enne catanese G.T. , per furto aggravato. La scorsa notte l’uomo ha rubato una moto in contrada Cannizzaro. La proprietaria, sapendo che il mezzo era dotato di apparato GPS, si è rivolta immediatamente alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga che hanno indirizzato i militari di pattuglia in Vicolo Francesco Pucci dove è stato intercettato e bloccato il motociclo con il ladro a bordo.

La moto è stata restituita alla legittima proprietaria mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

