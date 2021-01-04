CATANIA: Ruba portafogli a una cliente del supermercato: arrestato

Nella ella mattinata di domenica, personale delle volanti ha arrestato Z.M., pregiudicato, del 1978, per il reato di furto aggravato commesso all'interno di un supermercato di una zona periferica dell...

Nella ella mattinata di domenica, personale delle volanti ha arrestato Z.M., pregiudicato, del 1978, per il reato di furto aggravato commesso all'interno di un supermercato di una zona periferica della città ai danni di una cliente dell’attività commerciale. L’uomo era stato bloccato da un dipendente che ha riferito ai poliziotti di aver seguito il soggetto che si aggirava in modo sospetto tra gli scaffali, osservando i clienti e i loro carrelli. A un certo punto, l’uomo ha sottratto il portafogli dalla borsa di una cliente distratta, venendo successivamente bloccato dal dipendente e accompagnato negli uffici amministrativi, dove l'uomo ha consegnato spontaneamente quanto trafugato. A quel punto sono giunti i poliziotti che hanno riconsegnato il portafogli alla vittima ed hanno arrestato l’uomo, informando il Pm di turno che ha convalidava l'arresto disponendone l’immediata liberazione.“