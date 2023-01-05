CATANIA. RUBA PROFUMI DA UN NEGOZIO: ARRESTATA UNA 44ENNE DAI CARABINIERI

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, a seguito della quale il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha intensificato i servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadi...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, a seguito della quale il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha intensificato i servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante queste festività, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una pregiudicata 44enne di Ragusa per “furto aggravato”.

Nella circostanza i militari dell’Arma, a seguito di una segnalazione di furto in atto pervenuta al 112 NUE da parte del direttore di un grande magazzino in via Etnea, sono tempestivamente intervenuti presso l’uscita del negozio, riuscendo a bloccare la donna, che aveva appena attraversato le casse senza pagare 2 profumi.

Immediata la ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri, che ha consentito di accertare come la 44enne, dopo aver trafugato i due prodotti dagli scaffali, con la scusa di provare un paio di pantaloni, si era nascosta in un camerino, dove aveva spacchettato i profumi dal valore di 200,00 €, nascondendoli sulla sua persona.

La refurtiva, dopo la perquisizione, è stata restituita al direttore.

La pregiudicata è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.