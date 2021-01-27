CATANIA. RUBA PROFUMI IN VIA GIACOMO LEOPARDI: RICONOSCIUTO E DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 41 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.Il ladro, entrato all’interno di una nota pr...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 41 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il ladro, entrato all’interno di una nota profumeria di via Giacomo Leopardi, ha chiesto “volutamente” qualcosa di particolare al titolare dell’esercizio commerciale tanto da farlo recare nel retrobottega. Secondi utili al malvivente per impossessarsi di alcuni profumi, metterli in tasca e fuggire via.

Per sua sfortuna, i militari, intervenuti sul posto a seguito della denuncia del commerciante, hanno immediatamente analizzato le immagini registrate dalle telecamere attive all’interno del negozio riconoscendo e identificando l’autore del reato.