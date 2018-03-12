CATANIA: Ruba scooter nel parcheggio del centro commerciale “Porte di Catania”, preso Misterbianchese

CATANIA: Ruba scooter nel parcheggio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza un 30enne di Misterbianco, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Dopo averne forzato il bloccasterzo si era impadronito di uno scooter Honda SH 125 parcheggiato da un giovane lentinese nell’area antistante il centro commerciale “Porte di Catania”. Per sua sfortuna in quei frangenti l’equipaggio di una “gazzella”, proprio per evitare questa tipologia di reati predatori, stava pattugliando quella zona accorgendosi delle mosse del ladro bloccato ed ammanettato.

Il mezzo recuperato è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.