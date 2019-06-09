CATANIA: RUBA SEI SCATOLETTE DI TONNO E MINACCIA I VIGILANTES, ARRESTATO

Nella pomeriggio di ieri, personale dell’U.P.G.S.P. Squadra Volanti procedeva all’arresto, per il reati di rapina impropria e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale,...

Nella pomeriggio di ieri, personale dell’U.P.G.S.P. Squadra Volanti procedeva all’arresto, per il reati di rapina impropria e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale, di MUSMECI Salvatore (classe 61) pregiudicato.

Nello specifico, alle ore 14,10 circa di ieri, la Sala Operativa inviava personale a bordo di volante presso l’esercizio commerciale denominato Simply ove era stato segnalato un individuo, del quale veniva fornita dettagliata descrizione, che si era impossessato di merce ed aveva oltrepassato la barriera antitaccheggio dileguandosi per le vie Adua e Fiorentino.

Il personale operante, prontamente portatosi su via Fiorentino, intercettava e bloccava il soggetto corrispondente alla descrizione.

Questi, privo di documenti, forniva agli operanti generalità che, dai successivi accertamenti, risultavano essere false.

Nel contempo, l’addetto alla vigilanza che aveva allertato la Sala Operativa confermava agli operanti che il soggetto fermato era quello che poco prima aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio rifiutandosi di mostrare il contenuto di una borsa che potava a tracolla e minacciando ritorsioni qualora l’addetto alla vigilanza avesse avvisato le forze dell’ordine.

Gli Agenti procedevano quindi a perquisizione personale del soggetto e rinvenivano, all’interno della borsa a tracolla, la merce appena asportata dall’esercizio commerciale; questa consisteva in nr. 6 scatolette di tonno ed in una confezione di gel per capelli per un valore complessivo di euro 27,45.

Per quanto sopra il Musumeci Salvatore è stato tratto in arresto e, su disposizioni del PM di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.