CATANIA, RUBA TRE PAIA DI SCARPE IN VIA ETNEA E FUGGE: DENUNCIATA

Ha approfittato di un attimo di distrazione della commessa per rubare tre paia di scarpe in un negozio di calzature di via Etnea. A dare l’allarme è stata la stessa dipendente che, resasi conto del fu...

A cura di Redazione 31 luglio 2024 19:47

Condividi