CATANIA, RUBA TRE PAIA DI SCARPE IN VIA ETNEA E FUGGE: DENUNCIATA
Ha approfittato di un attimo di distrazione della commessa per rubare tre paia di scarpe in un negozio di calzature di via Etnea. A dare l’allarme è stata la stessa dipendente che, resasi conto del fu...
Ha approfittato di un attimo di distrazione della commessa per rubare tre paia di scarpe in un negozio di calzature di via Etnea. A dare l’allarme è stata la stessa dipendente che, resasi conto del furto, ha chiesto l’intervento della Polizia, chiamando il numero unico dell’emergenze 112.
Agli agenti della squadra Volanti della Questura, giunti immediatamente sul posto, ha fornito tutti gli elementi necessari per individuare la donna.
Nonostante la fuga dall’attività commerciale, la ladra di scarpe è stata bloccata dai poliziotti appena qualche centinaio di metri dopo dal negozio.
Alla vista degli agenti, la donna, una catanese di 56 anni, ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando le scarpe rubate poco prima, giustificando il gesto, a suo dire, per la mancanza di disponibilità economica per riuscire a pagarle.
La merce recuperata è stata riconsegnata alla titolare del negozio, mentre la 56enne è stata denunciata in stato di libertà per furto.