CATANIA. RUBA UN CELLULARE IN CHIESA: DENUNCIATO UN 48ENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 48enne catanese pregiudicato, per il reato di “furto”.Ad attivare le indagini dei militari è stata la seg...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 48enne catanese pregiudicato, per il reato di “furto”.

Ad attivare le indagini dei militari è stata la segnalazione di un laico che presta la sua opera in una chiesa del centro storico, che ha denunciato di aver patito la sottrazione del proprio cellulare. In particolare, il sagrestano ha raccontato ai militari di aver visto un uomo che durante la celebrazione della funzione religiosa, si era intrufolato nella canonica e agguantato il telefonino, era riuscito a far perdere le proprie tracce approfittando della folla di fedeli presenti in chiesa.

L’attività investigativa espletata nell’immediatezza e la sommaria descrizione del denunciante, hanno comunque consentito ai Carabinieri di dare un volto e un nome al ladro, peraltro ben noto alle Forze dell’Ordine per aver già commesso reati contro il patrimonio.

Sono quindi scattate le ricerche dell’uomo, il quale benché senza fissa dimora, è stato presto individuato dai militari in una strada del quartiere di “San Cristoforo”.

Qui i carabinieri lo hanno bloccato, trovandolo ancora in possesso del telefono cellulare sottratto in chiesa al sagrestano. Lo smartphone è stato quindi riconsegnato al suo proprietario.