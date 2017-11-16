CATANIA: RUBA UN FURGONE A BELPASSO, ARRESTATO DALLA POLIZIA
La Polizia di Stato ha arrestato TIMPONE Leonardo (cl. 1981), ritenuto responsabile, in concorso con persona rimasta ignota, del reato di furto aggravato.Nella tarda serata di ieri, personale della Sq...
La Polizia di Stato ha arrestato TIMPONE Leonardo (cl. 1981), ritenuto responsabile, in concorso con persona rimasta ignota, del reato di furto aggravato.
Nella tarda serata di ieri, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, durante il servizio di controllo del territorio, all’interno del popolare quartiere San Giorgio, notava un soggetto, fermo, a breve distanza, da un furgone parcheggiato ed ancora con le luci accese.
Considerato il luogo e l’ora tarda, gli agenti della Squadra Mobile decidevano di procedere ad un controllo.
Gli accertamenti effettuati dagli investigatori della Mobile consentivano di appurare che il mezzo era stato asportato, poco tempo prima, nel comune di Belpasso, emergendo le proprie responsabilità a carico del predetto TIMPONE in ordine al furto.
Espletate le formalità di rito, il predetto è stato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’A.G.